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DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético de Madrid: ver partido gratis vía ESPN y Movistar
Por la jornada 29 de LaLiga 2025-26, Real Madrid vs. Atlético de Madrid se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica, mientras que desde España se podrá ver gracias a las señales de Movistar LaLiga y DAZN. ¿DIRECTV lo pasará en territorio latinoamericano? Si bien no lo pasará por la señal de DSports, esta cableoperadora cuenta en su parrilla de canales con ESPN, tanto en su señal para TV como en su servicio de streaming en DGO. Otras de las alternativas para esta parte del mundo estarán en las plataformas digitales de Zapping y Claro Video. Recuerda que este encuentro está programado para las 15:00 horas del domingo 22 de marzo, con seis horas más en España. ¡No lo busques por Fútbol Libre TV!
DIRECTV transmite el partido entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid vía ESPN. (Video: Real Madrid) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.