Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan en un duelo de alto voltaje, con pronóstico abierto. Ambos llegan fortalecidos tras asegurar su presencia en los cuartos de final de la Champions League, pero en el torneo local no tienen margen de error si quieren seguir en la pelea por el título. El derbi madrileño, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga, asoma como un punto de quiebre en la recta final del campeonato.

El conjunto blanco buscará hacerse fuerte en casa y reafirmar su candidatura al título, apelando a su jerarquía y a la regularidad que ha mostrado en los partidos decisivos. En este tramo de la temporada, cada punto pesa y más aún cuando se trata de un clásico que puede marcar distancia directa sobre un rival inmediato. A eso sumarle, que sigue en el segundo lugar con 66 puntos a cuatro del líder Barcelona.

Sin embargo, para este partido, Arbeloa tiene cinco bajas confirmadas para el derbi de la ciudad. Ceballos, Courtois, Militao, Mendy y Rodrygo no estarán ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el equipo rojiblanco llega con la intención de dar el golpe en condición de visitante y sostener su crecimiento colectivo. En la antesala a este juego, el conjunto dirigido por Diego Simeone tiene 57 puntos y querrá seguir sumando puntos para mantener su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones. Su solidez defensiva y capacidad para competir en escenarios exigentes lo convierten en un rival incómodo, capaz de cambiar el rumbo del partido en detalles puntuales.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

El derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid se disputará este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

En territorio peruano, el compromiso está programado para las 3:00 p. m., en un horario clave para seguir uno de los partidos más atractivos de la fecha.

¿En qué canal ver el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid?

El partido por LaLiga EA Sports será transmitido en Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela a través de ESPN y la plataforma Disney Plus; en Brasil irá por Disney+ Premium, mientras que en México se podrá ver por Sky Sports y en España por Movistar Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Perú?

El partido por LaLiga EA Sports será transmitido en Perú a través de ESPN y la plataforma Disney Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Argentina?

El partido por LaLiga EA Sports será transmitido en Argentina a través de ESPN y la plataforma Disney Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Bolivia?

El partido por LaLiga EA Sports será transmitido en Bolivia a través de ESPN y la plataforma Disney Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Chile?

El partido por LaLiga EA Sports será transmitido en Chile a través de ESPN y la plataforma Disney Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Colombia?

El partido por LaLiga EA Sports será transmitido en Colombia a través de ESPN y la plataforma Disney Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Ecuador?

El partido por LaLiga EA Sports será transmitido en Ecuador a través de ESPN y la plataforma Disney Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en España?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se podrá ver en España por la señales de Movistar LaLiga y DAZN.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Venezuela?

El partido por LaLiga EA Sports será transmitido en Venezuela a través de ESPN y la plataforma Disney Plus.

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