Desde el Estadio Benito Villamarín, Real Madrid vs. Betis juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por LaLiga 2025-26, en el duelo válido por la jornada 32 del campeonato español. ¿Dónde pasan el partido gratis? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. En España, el encuentro será transmitido por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que ESPN Deportes lo emitirá en diferentes regiones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 24 de abril desde las 2:00 p.m. (hora en Perú).

Real Madrid vs Betis por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs Betis por LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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