DIRECTV transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. desde el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 7 de diciembre, en el marco de la fecha 15 de , desde las 3:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes verlo? Si estás en Latinoamérica, puedes seguirlo por DSports y DGO, mientras que si estás en España deberás buscarlo a través de Movistar LaLiga y Plus. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Celta por LaLiga. (Video: Celta)
Real Madrid vs. Celta por LaLiga. (Video: Celta)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS