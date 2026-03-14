Real Madrid vs. Elche se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 28 del LaLiga 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de pago por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 14 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

DIRECTV transmite el partido entre Real Madrid vs. Elche. (Video: Real Madrid)
DIRECTV transmite el partido entre Real Madrid vs. Elche. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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