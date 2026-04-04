vs. (1-2) se midieron por la fecha 30 del . ¿En qué canales se vio el partido? DSports tuvo los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de pago por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó? El choque estuvo pactado para el sábado 4 de abril desde las 9:15 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Real Madrid busca cortar ventaja ante el Barcelona. (Video: Real Madrid)
Real Madrid busca cortar ventaja ante el Barcelona. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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