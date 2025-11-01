DIRECTV (EN VIVO | EN DIRECTO) transmiten el vs. por . ¿Cuándo juegan y dónde ver? El choque se desarrollará en el estadio Santiago Bernabéu, este sábado 1 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¿En qué canales ver la transmisión? Para seguir este partido, deberás conectarte a la señal DSports (DIRECTV y DGO), en caso seas de Latinoaméricca. Mientras que desde España, se verá por Movistar Plus y DAZN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Valencia por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Valencia por LaLiga. (Video: Real Madrid)

TAGS RELACIONADOS