Real Madrid vs. Getafe se enfrentan este domingo 19 de octubre, en el cruce correspondiente a la fecha 9 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Coliseum (Getafe, España), donde los dirigidos por Xabi Alonso están obligados a quedarse con los tres puntos para recuperar la punta del campeonato español. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Real Madrid llega al choque con la segunda posición en la tabla y con el firme objetivo de recuperar el liderato, luego del triunfo del Barcelona sobre el Girona. El equipo de Xabi Alonso ha encadenado una racha positiva en el campeonato español y ha exhibido contundencia en varios partidos, lo que lo coloca como favorito.

La potencia ofensiva blanca sigue siendo su principal carta: con jugadores como Kylian Mbappé listos para reaparecer tras molestias recientes, el Real Madrid busca que su delantera siga firme. La convocatoria oficial anunciada incluye a Thibaut Courtois, Lunin, Éder Militão, David Alaba, Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, entre otros.

No obstante, el equipo merengue tiene frentes delicados. Las bajas constantes en defensa —como las de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy—, obligan a Xabi Alonso a recomponer el sistema defensivo, con riesgo de desajustes si Getafe sabe aprovechándolos.

Los locales, por su parte, llegan en una dinámica complicada. Las estadísticas previas reflejan que el conjunto azulón ha perdido sus últimos siete partidos en LaLiga, algo que eleva la exigencia de no alargar esa racha frente a un rival de peso. Claramente tienen que ser cautelosos frente a los blancos.

Un detalle a tomar en consideración es que el Getafe no llega sin argumentos: el local buscará sacar ventaja de su estadio, de la presión del ambiente y de cualquier fisura defensiva que el Madrid presente. No le cabe otra que crecer en intensidad y orden para complicar a los de Xabi.

Históricamente, los enfrentamientos favorecen al Real Madrid, aunque en duelos donde Getafe ha podido incomodar, ha sido con orden defensivo y contragolpes rápidos. Este domingo se repetirá la prueba de cuán efectivo puede ser dicho plan para contrarrestar la voracidad goleadora de Mbappé y compañía.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Getafe?

El partido entre Real Madrid vs. Getafe se disputará en el Coliseum, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Getafe?

El encuentro entre Real Madrid vs. Getafe está programado para este domingo 19 de octubre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

