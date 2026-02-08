Desde el Estadio de Mestalla, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por , en el duelo válido por la vigésima tercera jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 8 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

DIRECTV transmite el partido entre Real Madrid vs. Valencia. (Video: Real Madrid)
