Real Madrid, desde la salida del entrenador Xabi Alonso y la actual dirección técnica de Álvaro Arbeloa, pasa por un irregular momento del que parecen no salir. Pese a la agónica victoria del último fin de semana ante Rayo Vallecano, el descontento del hincha de la ‘Casa Blanca’ se manifiesta desde el primer minuto de juego.

Ni la probada calidad de sus jugadores parece ser suficiente para recuperar su nivel. Lo rescatable del resultado antes mencionado es que siguen a solo 1 punto del líder, Barcelona, y este sábado tiene la gran chance de tomar la punta del campeonato, cuando enfrente a Valencia en Mestalla.

Sin nuevas ausencias por lesión, Real Madrid saltará al campo con su mejor once posible, en busca de tres puntos y una presentación digna del club con la mayor cantidad de trofeos a nivel europeo.

Kylian Mbappé no deja de marcar pese a la irregularidad del equipo. (Foto: Real Madrid)

Precisamente, su último derrota en Champions League ante Benfica lo dejó en zona de playoffs, por lo que deberá medirse, precisamente frente al citado club portugués, para tentar un lugar en los octavos de final de la competencia.

Por su parte, Valencia tiene urgencia de puntos aunque sus objetivos son otros. Están a solo 1 punto de la zona de descenso y el ambiente es igual o más tenso que en Madrid.

De hecho este miércoles quedaron fuera de la Copa del Rey, luego de perder en los instantes finales ante Atlético de Bilbao, alterando más los ánimos de la afición que parece haberle perdido la paciencia tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Valencia?

El partido entre Real Madrid y Valencia por la jornada 23 de LaLiga será transmitido en territorio peruano por la señal de ESPN y Disney Plus, además de por Movistar LaLiga para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Todas las incidencias las tendrás en la web de Depor.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Valencia?

El encuentro está programado para disputarse este domingo 8 de febrero y comenzará a las 3:00 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 4:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 5:00 p.m., y en España se disputará desde las 9:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR