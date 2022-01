Kylian Mbappé tiene decidido fichar por el Real Madrid una vez termine su contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio. El crack nacido en Bondy quiere cumplir el sueño que tiene desde la infancia y ya ha avisado a los altos mandos del PSG sobre su partida en verano. Aunque las ofertas de renovación han sido muy buenas en el sentido económico, ‘Kiki’ no se ha dejado llevar por el dinero y ha antepuesto lo deportivo. Sin embargo, el ex AS Mónaco le ha hecho un último favor a su todavía equipo: recomendar al jugador que debe reemplazarlo.

Según información brindada por el periodista español Eduardo Inda, en El Chiringuito, no se trata de otro que de Ousmane Dembélé, el crack del FC Barcelona cuyo contrato acaba a finales de junio y que podría desembarcar en el Parque de los Príncipes a costo cero al tratarse de un agente libre.

Dembélé es uno de los mejores amigos de Mbappé, por lo que el delantero del PSG lo conoce de sobra como para poner las manos al fuego por él ante la directiva del Paris Saint-Germain. El otrora jugador del Borussia Dortmund incluso heredaría el dorsal del internacional con Francia: el número 7.

“Mbappé ha recomendado a los dirigentes del PSG que ya que se va pueden fichar a un jugador del Barcelona, Dembélé”, reveló Inda durante la reciente emisión del programa deportivo español que conduce Josep Pedrerol.

Ousmane Dembélé termina contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2022. (Getty)

La situación de Dembélé en el Barcelona

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, está muy interesado en su continuidad y las posiciones económicas no están muy alejadas. La última propuesta del club pasa por una prima de renovación de 40 millones de euros y un salario de 40 millones brutos por año para las próximas cinco temporadas

Semejantes cifras convertirían a Ousmane Dembélé en el jugador mejor pagado de la plantilla azulgrana. Las diferencias, según el diario L’Équipe, están en el reparto entre la parte fija de ese contrato y la variable. Las próximas semanas serán clave para una decisión definitiva.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.