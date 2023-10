Desde el célebre estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Osasuna chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 9 de LaLiga, este sábado 7 de octubre. El partido, fundamental para el equipo de los merengues si desean conservar su posición de líder, arrancará desde las 9:15 de la mañana (hora peruana, y siete más en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DIRECTV y Movistar Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Superado el ‘terremoto’ ocasionado por su único traspié de la temporada, la dura derrota del derbi del Metropolitano que puso en el foco de la crítica a Carlo Ancelotti, el Real Madrid ha reaccionado a base de triunfos y lideratos. La conquista de Girona y del Estadio Diego Armando Maradona, firmando un triunfo de prestigio ante el Nápoles, cambian de nuevo el viento. A favor.

Más aún desde que los referentes ofensivos merengues comienzan a conectar. Una relación, la de Bellingham y Vinícius, que fue decisiva en la Champions y que debe extender su influencia a la competición doméstica. El inglés, eufórico con su nueva vertiente goleadora -ocho tantos en nueve partido-; y el brasileño regresando a su verdadera identidad tras dejar atrás una lesión.

Su reencuentro con el gol en Nápoles es la mejor noticia para Ancelotti, necesitado de alegrías ofensivas en un equipo necesitado de gol. No aparece Rodrygo y lo necesita. Sin marcar desde que pusiera su firma al primer tanto del curso, en San Mamés. Nueve partidos consecutivas sin marcar alimentan ya un debate con Joselu.

Por su parte, Osasuna se mide al Real Madrid con el objetivo de prolongar su buen bagaje a domicilio, poniendo a prueba su estado de ánimo tras vencer en Vitoria el domingo pasado; que le hace ser el tercer mejor visitante del campeonato tras haber sumado tres victorias de cuatro posibles antes de viajar al coliseo blanco.

Más allá de los tres puntos logrados en Mendizorroza, las sensaciones no fueron las mejores. El equipo se vio superado en cierto modo por el Alavés durante algunos tramos, pero el tanto de Arnaiz y la expulsión de Antonio Blanco allanaron el camino a los rojillos. No obstante, el duelo contra los blancos será muy motivante, por lo que saldrán a ganar, precisa Arrasate, DT de los de Navarra.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Osasuna?

El partido por la fecha 9 entre Real Madrid vs. Osasuna está programado para arrancar desde las 9:15 de la mañana (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile iniciará desde las 11:15 a. m.. Mientras que en España comenzará a las 4:15 p. m.

Real Madrid vs. Osasuna: ¿en qué canales ver?

El Real Madrid vs. Osasuna se podrá ver a través de las señales de DirecTV Sports, DTVGO, Movistar y SKY Sports para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

Real Madrid vs. Osasuna: probables alineaciones

Real Madrid: Kepa; Nacho, Rudiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vini Jr, Rodrygo y Joselu.

Kepa; Nacho, Rudiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vini Jr, Rodrygo y Joselu. Osasuna: Sergio Herrera; Ruben Peña, Catena, David García, Juan Cruz; Torró, Moncayola, Muñoz; Kike Barja, Arnáiz y Raúl.

