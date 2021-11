FC Barcelona vs. Celta de Vigo (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la fecha 13 de LaLiga, el sábado 6 de noviembre desde las 10:15 a.m. (hora peruana). Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de DIRECTV Sports para toda América Latina. Se espera un buen entre los catalanes y los gallegos, en pro de los tres puntos en el campeonato.

Celta de Vigo y Barcelona miden este sábado sus urgencias en Balaídos, con dudas en su juego y con la necesidad de ganar para enderezar su rumbo liguero, en el que será el último partido de Sergi Barjuan como técnico azulgrana interino a la espera de Xavi Hernández.

¿A qué hora ver el Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?

Perú - 10:15 a.m.

España - 5:15 p.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Paraguay - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

El equipo en el que se encuentra Renato Tapia no ha tenido el mejor funcionamiento en la presente temporada. La brillantez que el equipo celeste exhibió el curso pasado con el técnico argentino apenas ha aparecido en unos partidos del presente campeonato, y el equipo es incapaz de escapar de la zona peligrosa, con sólo dos puntos de ventaja sobre el descenso.

El Barcelona tampoco está en su mejor momento, noveno a seis puntos del Atlético de Madrid, que cierra los puestos de Liga de Campeones, y a nueve del líder Real Sociedad, aunque con un partido menos. Ronald Koeman ya no está, y el balsámico triunfo de Kiev ha aliviado la crisis azulgrana, a la espera de que se cierre definitivamente con la llegada de Xavi.

Desde que Sergi relevara a Koeman, el Barça ha empatado con el Alavés en LaLiga y ganó por la mínima al Dinamo de Kiev en la Liga de Campeones. El preparador catalán, que volverá a coger las riendas del filial después de este encuentro, quiere despedirse del primer equipo con su primera victoria en el torneo doméstico.

En los dos encuentros anteriores, el equipo apuntó una leve mejoraría respecto a la etapa anterior: con los extremos más abiertos, las presión más alta y un poco más de juego combinativo y movilidad en ataque, pero la misma poca efectividad de cara a puerta.

¿En dónde ver el Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga?

Perú - Star+

España - Movistar+

Ecuador - Star+

Colombia - Star+

México - Blue to Go Video Everywhere

Bolivia - Star+

Venezuela - Star+

Paraguay - Star+

Chile - Star+

Argentina - Star+

Uruguay - Star+

Brasil - Star+

Por el lado del Celta pierde a dos de sus jugadores más en forma: el delantero Santi Mina, que sufrió una elongación en el bíceps femoral izquierdo en Vallecas, y el internacional español Brais Méndez, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas.

Se da por segura la vuelta de Iago Aspas a la delantera tras descansar frente al Rayo, así como la de Nolito a la banda izquierda, por lo que Denis Suárez jugará como enganche y el argentino Augusto Solari en la derecha. La duda está en si el capitán Hugo Mallo llega a tiempo tras perderse el último duelo por una lumbalgia o Coudet da continuidad a Kevin Vázquez en el lateral derecho de una defensa a la que regresará Joseph Aidoo como compañero de Murillo en el centro del eje.

Barcelona vs. Celta de Vigo: enfrentamientos anteriores

16.05.21 - Barcelona 1:2 Celta de Vigo

01.10.20 - Celta de Vigo 0:3 Barcelona

27.06.20 - Celta de Vigo 2:2 Barcelona

09.11.19 - Barcelona 4:1 Celta de Vigo

04.05.19 - Celta de Vigo 2:0 Barcelona

Barcelona vs. Celta de Vigo: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Eric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Nico, Frenkie de Jong; Gavi, Memphis y Ansu Fati.

Celta de Vigo: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Tapia; Solari, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Galhardo.





