Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 8 de LaLiga Santander, este domingo 9 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, DirecTV Sports App, DAZN LaLiga y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la dura derrota a manos de Inter de Milán en la Champions League, Barcelona volverá a la acción y se medirá con Celta, del peruano Renato Tapia, en busca de la victoria que le dé motivación para afrontar una semana que dura. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Celta?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Barcelona vs. Celta: canales del partido y cómo ver por TV

El Barcelona vs. Celta será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou y será transmitido en Sudamérica, por DirecTV Sports y DirecTV Sports App. En España, la contienda se podrá ver por DAZN Laliga y DAZN mientras que en México, los canales con los derechos son Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Cómo llegan Barcelona y Celta

La derrota en Milán dejó golpeado al equipo de Xavi Hernández porque le complica sus opciones de clasificación para los octavos de final de la competencia europea y porque el juego azulgrana estuvo muy lejos del nivel deseado.

El duelo ante el Celta llega en el momento más complicado para los culés en lo que va de temporada. Más allá de las dudas que creó la derrota ante el Inter, la visita al Giusseppe Meazza comportó un lesionado más en el eje de la zaga azulgrana, Andreas Christensen, y otro en el centro del campo, Franck Kessié.

Así, el danés se suma a las bajas de otros dos centrales, Jules Koundé y Ronald Araujo. A causa de ello, ante los gallegos Xavi tan solo tendrá dos centrales disponibles del primer equipo: Eric Garcia y el reaparecido Gerard Piqué. Aunque Marcos Alonso también podría ocupar esta posición si fuese necesario y en la convocatoria entró el central del filial de 19 años Chadi Riad.

Además, en la defensa tampoco podrá contar por lesión con el lateral derecho Héctor Bellerín. Pero en Milán, Sergi Roberto ya demostró que vuelve a estar disponible tras superar sus molestias en el talón de Aquiles. La sexta baja que tendrá Xavi ante el Celta, también por lesión, será Memphis Depay.

En cambio, el técnico azulgrana recupera al centrocampista Frenkie de Jong, que sufrió con los Países Bajos durante el parón por selecciones una elongación en el semitendinoso de la pierna izquierda, una dolencia de la que recibió el alta médica este sábado. El neerlandés podría tener un lugar en el once titular para dar descanso a Sergio Busquets, Pablo Páez ‘Gavi’ o Pedro González ‘Pedri’.

Ariel Broggi, que volverá a dirigir al equipo por la ausencia de Coudet, alineará su equipo de gala, con Iago Aspas como compañero del noruego Larsen en punta y el argentino Franco Cervi en el costado izquierdo tras cumplir sanción frente al Betis.

Barcelona vs. Celta: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Eric Garcia, Piqué, Balde, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati. DT: Xavi Hernández.

Celta: Marchesín, Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán, Tapia o Beltrán, Óscar Rodríguez, Gabri Veiga, Franco Cervi, Aspas y Larsen. DT: Ariel Broggi.

