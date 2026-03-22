Presta mucha atención. El Barcelona recibe al Rayo Vallecano este domingo 22 de marzo en un duelo clave por la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025/26. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou y comenzará a las 8:00 a.m. en Perú y Colombia, en un horario ideal para los fanáticos sudamericanos que siguen de cerca la lucha por el título en el fútbol español.
El conjunto azulgrana llega como líder del campeonato y buscará mantener su ventaja en la cima, mientras que el Rayo intentará dar el golpe como ya lo hizo en otros momentos de la temporada. Con un contexto competitivo exigente y mucho en juego, el partido genera gran expectativa en toda la región, donde los aficionados podrán verlo EN DIRECTO a través de DIRECTV Sports, señal oficial en Sudamérica junto a su plataforma de streaming DGO.
¿Dónde ver el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO?
El encuentro Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga de España será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).
Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.
¿Cómo ver DSports en DIRECTV?
Para ver el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:
- Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).
- Sintonizarlo el sábado 20 de diciembre a la hora correspondiente de tu país.
- Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.
¿Cómo ver DGO online?
Si prefieres seguir el encuentro Barcelona vs. Rayo Vallecano por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:
- Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.
- Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.
- Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.
- Busca el evento ‘Barcelona vs. Rayo Vallecano’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.
Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.
Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026
- Lugar: Spotify Camp Nou de Barcelona, España
- Horario: 8:00 am Perú y Colombia / 2:00 pm España
- Canal TV: DirecTV
- Streaming: DGo