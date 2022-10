Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 7 de LaLiga Santander, este domingo 2 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y Sky HD. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con una racha de nueve victorias consecutivas, Real Madrid recibirá a Osasuna, en una nueva prueba por la liga española, en la que buscará mantenerse en la cima del torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Osasuna?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Osasuna: canales del partido y cómo ver por TV

El Real Madrid vs. Osasuna será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido en Sudamérica, por DirecTV Sports y DirecTV Sports APP. En España, la contienda se podrá ver por DAZN, DAZN Laliga y Movistar+, mientras que en México, se podrá seguir vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Cómo llegan Real Madrid y Osasuna

Veintiséis días después de caer lesionado en Glasgow en la Liga de Campeones, tras un inicio de temporada en el que rebajó su brillantez pero no su liderazgo en el Real Madrid, el regreso de Karim Benzema acapara el foco en la vuelta de LaLiga, con el duelo ante Osasuna, en el primer partido de una maratón previa al Mundial de Qatar.

Cerrado el primer bloque de la temporada con números inmaculados del equipo de Carlo Ancelotti, líder con pleno de triunfos en seis jornadas, el reto que se le presenta en mes y medio en el que disputará hasta doce encuentros entre Liga y Liga de Campeones, exige tirar de fondo de armario.

Ancelotti debe comenzar a mostrar la profundidad de su plantilla ya ante Osasuna, el primer partido de una lista de nueve partidos solamente en el mes de octubre, en una semana en la que se medirá al Shakhtar en Champions League y visitará Getafe.

“Es un momento importante, con muchos partidos en poco tiempo. Liga, Champions... Tenemos que pensar que rotar sería importante, porque jugamos cada tres días. Todos darán y meterán su calidad y compromiso”, comentó el entrenador Ancelotti, en la antesala del cotejo.

Osasuna saltará a un Santiago Bernabéu que estrena césped, sin miedo al Real Madrid y con esperanza por volver a la senda del triunfo tras la última derrota liguera en El Sadar que empañó su buen inicio liguero.

Real Madrid vs. Osasuna: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouaméni o Camavinga, Ceballos, Kroos, Rodrygo, Vinicius Junior y Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez, Moncayola, Torró, Darko, Rubén García y Budimir. DT: Jagoba Arrasate.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Osasuna?

