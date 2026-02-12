Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la Copa del Rey. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la ida de las semifinales? Según al programación de la RFEF, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 12 de febrero: RTVE La 1 y Movistar Plus (España); América TV y Movistar Deportes (Perú); Win Sports (Colombia); ESPN (Estados Unidos); Venevisión (Venezuela). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay).

Dónde ver el partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: Barcelona)
