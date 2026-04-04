¿Dónde se vio por ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 30? Según el programación de LaLiga, estos son los canales con derechos que transmitieron este encuentro que se jugó el sábado 4 de abril: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Viviste todos los detalles en Depor desde las 2:00 p.m. (horario peruano, con seis horas más en España).

Barcelona ante Atlético de Madrid por LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona ante Atlético de Madrid por LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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