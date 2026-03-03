Barcelona vs. Atlético de Madrid por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. (Diseño: Depor)
¿Por la vuelta de las semifinales de la , dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación de la RFEF, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 3 de marzo: RTVE La 1 y Movistar Plus (España); América TV y Movistar Deportes (Perú); Win Sports (Colombia); ESPN (Estados Unidos); Venevisión (Venezuela). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con seis horas más en España).

