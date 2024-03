¡Atentos! A continuación, conozca cómo y dónde ver el duelo que sostuvieron Barcelona vs. Atlético Madrid, así como los horarios, canales TV de transmisión, y todos los detalles, este domingo 17 de marzo, en el Estadio Cívitas Metropolitano por la fecha 29 de LaLiga. El choque comenzará desde las 3:00 de la tarde (en Perú y Colombia, y 09:00 p.m. en España). La transmisión oficial estará a cargo por ESPN, STAR Plus, DAZN y Movistar LaLiga. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡Imperdible!

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: último entrenamiento azulgrana previo al partido por LaLiga. (Video: Barcelona)