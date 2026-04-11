Barcelona vs. Espanyol se enfrentan por la fecha 31 de LaLiga. (Diseño: Depor)
Barcelona vs. Espanyol se enfrentan por la fecha 31 de LaLiga. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 31? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el sábado 11 de abril del 2026: DSports (DIRECTV y DGO), Movistar LaLiga y DAZN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 11:30 a.m. (horario peruano, con siete horas más en España).

¿Dónde ver Barcelona vs. Espanyol? (Video: FC Barcelona)
¿Dónde ver Barcelona vs. Espanyol? (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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