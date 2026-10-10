El Barcelona cumplió con su objetivo y superó con autoridad al Getafe en un nuevo compromiso por LaLiga. El cuadro catalán se impuso por 3-0 en casa, en una actuación que tuvo como protagonista inicial a Anthony Gordon, autor del primer gol a los 2 minutos y quien celebró así su primer tanto oficial con la camiseta azulgrana. Posteriormente, Gabriel Jesus amplió la diferencia a los 30’, permitiendo que el equipo afrontara la segunda parte con mayor tranquilidad. La sentencia llegó a los 73’, cuando Jules Koundé aprovechó el servicio de Lamine Yamal para cerrar la cuenta. Con este resultado, el Barcelona mantuvo su campaña perfecta en el torneo doméstico, mientras que el Getafe no pudo frenar el ritmo de un rival que sigue acumulando triunfos y encara con confianza sus próximos desafíos.

Barcelona vs. Getafe: previa del partido

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en España?

En España, el partido podrá seguirse por DAZN LaLiga, a través de DAZN y de los operadores que incluyen esta señal. También figura LaLiga TV Bar como alternativa para establecimientos autorizados.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en Perú?

En Perú, los aficionados podrán ver el encuentro por Disney+ Premium, mediante streaming. El inicio está programado para las 11:30 a.m., hora peruana.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en Argentina?

En Argentina, la transmisión estará disponible por Disney+ Premium. El duelo comenzará a las 1:30 p.m., horario local.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en México?

En México, Barcelona vs. Racing de Santander se podrá seguir por SKY Sports, con la opción de Sky+ para verlo vía streaming, según la programación publicada para este encuentro. El partido comenzará a la 11:30 a.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en Colombia?

En Colombia, el encuentro estará disponible mediante Disney+ Premium. El pitazo inicial está previsto para las 11:30 a.m., hora colombiana.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante ESPN y ESPN+, además de ESPN Deportes para la señal en español. El partido comenzará a las 10:30 a.m. de la costa este.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en Brasil?

En Brasil, el duelo podrá seguirse por CazéTV, de acuerdo con la información publicada por el propio Barcelona en su guía internacional de transmisión. El encuentro comenzará a las 1:30 p.m., hora de Brasilia.

Barcelona vs. Getafe vía ESPN y Disney Plus: ver transmisión. (Video: @fcbarcelona)