¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 32 de desde el Coliseum? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá en algunos territorios; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Y cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 25 desde las 9:15 a.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

Barcelona vs Getafe por LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona vs Getafe por LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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