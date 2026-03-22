¿Dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 29? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el domingo 22 de marzo del 2026: DSports (DIRECTV y DGO), Movistar LaLiga y DAZN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 8:00 a.m. (horario peruano, con seis horas más en España).

¿Dónde ver el partido entre Barcelona vs. Rayo Vallecano? (Video: FC Barcelona)
¿Dónde ver el partido entre Barcelona vs. Rayo Vallecano? (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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