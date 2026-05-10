Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan por la fecha 35 de LaLiga. (Diseño: Depor)
Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan por la fecha 35 de LaLiga. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 35? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el domingo 10 de mayo del 2026: DSports (DIRECTV y DGO), Movistar LaLiga y DAZN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:00 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).

Desde el Spotify Camp Nou, Barcelona vs. Real Madrid juegan por LaLiga y será transmitido vía DIRECTV, DSports, DGO, Movistar LaLiga y DAZN. (Video: FC Barcelona)
Desde el Spotify Camp Nou, Barcelona vs. Real Madrid juegan por LaLiga y será transmitido vía DIRECTV, DSports, DGO, Movistar LaLiga y DAZN. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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