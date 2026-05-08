Barcelona vs. Real Madrid, el clásico más importante del mundo se jugará este fin de semana, por la fecha 35 de LaLiga, y puede coronar a los culés como campeones. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

A los dirigidos por Hansi Flick les basta apenas un empate ante los de la ‘Casa Blanca’ para quedarse con el trofeo, pues le lleva 11 puntos de ventaja a su clásico rival, a falta de solo 12 unidades en disputa.

Luego de quedar fuera de la Champions League ante Atlético de Madrid, los blaugranas centraron sus esfuerzos en la competencia doméstica, alargando su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores y la recompensa la podrían tener este domingo ante sus hinchas en su feudo del Camp Nou.

En frente estará un irregular Real Madrid que, aparentemente, tendría problemas internos entre jugadores y con un Álvaro Arbeloa que apenas tiene su primera parte de la temporada como entrenador principal, tras su paso por las divisiones menores del club.

Lamine Yamal será el gran ausente del clásico. La figura de los culés se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió hace dos semanas ante el Celta de Vigo. Sin embargo, está muy cerca del plantel y visitó a sus compañeros Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Cabe mencionar que LaLiga se pudo acabar en la pasada jornada, con el triunfo del último sábado de Barcelona de visita sobre Osasuna, pero Real Madrid hizo lo propio un día después ante Espanyol.

Así celebraron los culés su último triunfo por LaLiga. (Foto: Barcelona)

¿En qué canal ver Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

Este encuentro entre Barcelona vs. Real Madrid será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadores como Movistar TV, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de Disney Plus, Movistar TV App.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El encuentro entre Barcelona vs. Real Madrid está programado para disputarse este domingo 10 de mayo y comenzará a las 2:00 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 3:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el pitazo inicial será a las 4:00 p.m., y en España se disputará desde las 9:00 p.m.

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