¿Dónde ver España vs. Irak EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 26 de marzo del 2026: ESPN, Disney Plus, La1 de TVE y RTVE Play. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:00 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).
¿Dónde ver España vs. Irak en España?
Para ver el amistoso entre España vs. Irak en suelo español, deberás conectarte a las señales de La1 de TVE y RTVE Play. En algunos casos tendrás que pagar un servicio de cable a tu teleoperador favorito.
¿Dónde ver España vs. Irak en Argentina?
Si estás en Argentina, el duelo entre España vs. Irak lo podrás mirar a través de ESPÑ, disponible en diferentes cableoperadoras, como en su versión digital en Disney Plus Premium.
¿Dónde ver España vs. Irak en Perú?
En Perú el encuentro entre España vs. Irak se verá en ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.
¿Dónde ver España vs. Irak en Colombia?
Para ver el amistoso entre España vs. Irak en suelo colombiano, deberás conectarte a la señales de ESPN y Disney Plus Premium.
¿A qué hora juegan España vs. Irak en España?
EL duelo entre España vs. Irak comenzará este jueves 4 de junio desde las 9:00 p.m. en España.
¿A qué hora juegan España vs. Irak en Perú?
En Perú, el amistoso entre España vs. Irak iniciará a las 2:00 p.m., con el mismo horario en Ecuador y Colombia, y dos horas más en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.