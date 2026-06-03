España vs. Irán se enfrentan este jueves 4 de junio, en el compromiso correspondiente a un amistoso internacional previo al Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio ABANCA-RIAZOR (La Coruña, España). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

España llega a este compromiso con la confianza intacta después de una preparación marcada por buenos resultados y por el crecimiento de una generación que aspira a pelear por el título mundial. El combinado español disputará su estreno en la Copa del Mundo el próximo 15 de junio, por lo que el cuerpo técnico considera fundamental aprovechar cada minuto de competencia para ajustar detalles tácticos y físicos.

Luis de la Fuente ha insistido durante la semana en la importancia de este amistoso pese a tratarse de un rival teóricamente inferior. El seleccionador dejó claro que el objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al debut mundialista y anunció que administrará cuidadosamente las cargas de trabajo de varios futbolistas que arrastran molestias o vienen de una temporada especialmente exigente.

La principal atención en España se centra en el estado físico de algunas de sus figuras. Jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Merino y Víctor Muñoz han seguido procesos de recuperación durante la concentración, aunque el cuerpo técnico mantiene el optimismo respecto a que puedan estar disponibles para el estreno mundialista. Incluso, De la Fuente reconoció que varios de ellos podrían llegar en condiciones para el 15 de junio ante Cabo Verde.

Lamine Yamal no estará en este amistoso por lesión. (Foto: Getty Images)

Otro de los focos de interés pasa por la conformación del once titular. El seleccionador confirmó que ya tiene definido a su arquero para el Mundial, aunque evitó revelar públicamente su decisión. Además, figuras como Rodri Hernández, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal aparecen como referentes de un grupo que combina experiencia internacional con una nueva camada de futbolistas jóvenes.

Irak, por su parte, afronta este amistoso como una oportunidad para medirse frente a una de las potencias del fútbol mundial. El conjunto asiático llega tras vencer recientemente a Andorra y busca continuar su preparación con vistas a su debut en la Copa del Mundo ante Noruega, consciente de que enfrentará a uno de los principales candidatos para llevarse el tan ansiado trofeo.

Los antecedentes entre ambas selecciones son escasos. De hecho, el único enfrentamiento oficial registrado se produjo en la Copa Confederaciones de 2009, cuando España se impuso por 1-0 gracias a un gol de David Villa. Diecisiete años después, ambos equipos volverán a verse las caras en un contexto completamente diferente, aunque con la misma expectativa de seguir creciendo futbolísticamente.

Desde el punto de vista táctico, se espera que España monopolice la posesión y ejerza una presión alta para recuperar rápidamente el balón, mientras que Irak intentará sostener el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda encontrar en las transiciones. El encuentro también permitirá observar el rendimiento de varios futbolistas que buscan ganarse un lugar definitivo en la estructura titular de la ‘Roja’.

¿En qué canales ver España vs. Irak?

El partido entre España vs. Irak se disputará en el Estadio ABANCA-RIAZOR, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por La1 de TVE y RTVE Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Cómo ver España vs. Irak solo en España?

La1 de TVE transmitirá el partido entre España vs. Irak en territorio español, así como su versión de streaming en RTVE Play. Tendrás que tener un servicio de paga para acceder a este amistoso.

¿Cómo ver España vs. Irak solo en Perú?

Si estás en Perú y quieres ver el amistoso entre España vs. Irak, deberás conectarte a la señal de ESPN si cuentas con un servicio de paga con una cableoperadora, además de la opción digital en la plataforma de Disney Plus Premium.

¿Cómo ver España vs. Irak solo en Argentina?

Para el público que vive en Argentina y desea disfrutar del encuentro entre España vs. Irak, deberán conectarte a la señal de ESPN si cuentas con un servicio de paga con una cableoperadora, además de la opción digital en la plataforma de Disney Plus Premium.

¿A qué hora juegan España vs. Irak?

El encuentro entre España vs. Irak está programado para este jueves 4 de junio desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 a.m.; y en España a las 9:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR