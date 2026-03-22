Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la fecha 29 de LaLiga 2025-26. (Diseño: Depor)
Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la fecha 29 de LaLiga 2025-26. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 29? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el domingo 22 de marzo del 2026: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con seis horas más en España).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid? (Video: Real Madrid)
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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