¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2026-27? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 7? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 16 de septiembre: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 9:15 a.m. (horario peruano, con siete horas más en España).

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: previa del partido

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid en Latinoamérica?

El derbi madrileño podrá seguirse en Latinoamérica a través de ESPN, señal que cuenta con los derechos de transmisión de LaLiga en los países hispanohablantes de Sudamérica. El partido también estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid por Disney+ Premium?

Los aficionados que prefieran una alternativa por internet podrán acceder al encuentro mediante Disney+ Premium, donde se ofrecerán en streaming los partidos de LaLiga que corresponden al paquete de ESPN. La plataforma permite seguir la transmisión desde dispositivos compatibles con el servicio.

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Real Madrid en Perú?

En Perú, el derbi podrá verse por ESPN, mientras que quienes prefieran seguirlo online tendrán como alternativa Disney+ Premium. El acuerdo vigente de LaLiga con ESPN incluye específicamente al mercado peruano.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid en España?

En territorio español, el partido será transmitido por DAZN LaLiga, según la programación oficial de LaLiga para la séptima jornada. El encuentro se disputará este domingo 20 de septiembre a las 4:15 p.m. de España.

¿Se podrá ver el derbi por Movistar LaLiga?

Para este encuentro en particular, Movistar LaLiga no figura como operador de transmisión en la programación oficial de LaLiga: Atlético de Madrid vs. Real Madrid aparece asignado a DAZN. Movistar sí transmite otros partidos de la jornada, pero no este derbi.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid por DAZN?

Los espectadores en España podrán seguir el partido a través de DAZN LaLiga, tanto mediante los servicios que ofrecen esta señal como desde la plataforma de DAZN. La programación de Movistar Plus+ también contempla la emisión del derbi en DAZN LaLiga.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

El partido se disputará este domingo 20 de septiembre a las 4:15 p.m. en España. En Perú, el inicio está previsto para las 9:15 a.m., mientras que la programación internacional sitúa el encuentro a las 11:15 a. m. en Argentina y otros países de la región.

¿Dónde ver online Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

Los aficionados de Latinoamérica tendrán como opción de streaming Disney+ Premium, mientras que en España podrán acceder a la transmisión mediante DAZN. De esta manera, el derbi contará con alternativas oficiales tanto para televisión como para plataformas digitales, dependiendo del país desde donde se siga el encuentro.

DSports, DIRECTV, DGO, DAZN y Movistar LaLiga transmitirán el partido entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid. (Video: Atlético de Madrid)