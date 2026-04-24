Real Madrid vs Betis. (Foto: Getty Images)
Real Madrid vs Betis. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Betis EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por LaLiga 2025-26? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 32? Según la programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este viernes 24 de abril: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:00 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Real Madrid vs Betis se enfrentan en el Estadio Benito Villamarín. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs Betis se enfrentan en el Estadio Benito Villamarín. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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