Real Madrid vs. Elche se enfrentan por la fecha 28 de LaLiga. (Diseño: Depor)
Real Madrid vs. Elche se enfrentan por la fecha 28 de LaLiga. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 25? Según el programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el sábado 14 de marzo: DIRECTV, Movistar LaLiga y DAZN, además de DGO en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con seis horas más en España).

Dónde ver el partido entre Real Madrid vs. Elche. (Video: Real Madrid)
Dónde ver el partido entre Real Madrid vs. Elche. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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