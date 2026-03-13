Real Madrid está obligado a sumar de a tres en LaLiga frente a Elche, por la jornada 28 del campeonato español. Los de la ‘Casa Blanca’ suman, hasta la fecha, 63 puntos, a a cuatro del líder Barcelona. Además, vienen de una sólida victoria por 3-0 ante Manchester City por la Champions League, por lo que asoman en buen momento.

El Real Madrid llega bajo una situación de emergencia sanitaria que obligará a Álvaro Arbeloa a realizar una reingeniería total en su once. Tras el desgaste físico que supuso la victoria por 3-0 ante el Manchester City en la Champions, el conjunto merengue recibe al Elche en el Santiago Bernabéu con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos para no perderle el rastro al Barcelona.

La enfermería blanca suma un total de nueve ausencias confirmadas. La noticia más reciente es la baja de Ferland Mendy, diagnosticado con una lesión muscular que lo mantendrá fuera de las canchas por el resto del mes. A él se suman nombres de peso como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Éder Militão, Rodrygo y David Alaba. Por si fuera poco, Franco Mastantuono no podrá ser de la partida debido a una suspensión.

Ante este panorama, Arbeloa se verá forzado a recurrir a ‘La Fábrica’ para completar la convocatoria y posiblemente el equipo titular. Jugadores como Thiago Pitarch y Gonzalo García en ataque asoman como las principales cartas disponibles para acompañar a Vinícius Jr., Federico Valverde y Eduardo Camavinga. Se espera que Fran García ocupe el lateral izquierdo ante la ausencia de Mendy y Carreras, mientras que en la zaga central, Raúl Asencio y Huijsen pelean por un puesto ante las dudas físicas de Rüdiger.

Por su parte, el Elche CF llega a la capital española con una urgencia distinta pero igual de crítica: la lucha por la permanencia. Los ilicitanos, dirigidos por Eder Sarabia, ven en las múltiples bajas del Madrid una oportunidad de oro para rescatar puntos en un escenario históricamente difícil. El plan de Sarabia será apostar por un bloque ordenado que aproveche la falta de rodaje de la improvisada defensa blanca.

El partido será una prueba de fuego para el Madrid. Con un ojo puesto en la visita a Manchester del próximo martes, Arbeloa debe decidir cuánto arriesgar con sus piezas disponibles. Una victoria mantendría la presión sobre el Barcelona antes del derbi madrileño de la próxima semana, pero un traspié ante el Elche, motivado por las ausencias, podría significar el adiós definitivo a las aspiraciones ligueras en esta temporada 2025-2026.

Real Madrid vs. Elche se vuelven a ver las caras por LaLiga. (Foto: Getty Images)

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Elche por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Elche por la jornada 28 de LaLiga será transmitido en territorio peruano a través de la señal de DSports. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma DGO, disponible para dispositivos móviles y smart TV. En España, el duelo se verá por Movistar LaLiga, mientras que en otros países de la región también contará con señal internacional.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Elche por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse este sábado 14 de marzo y comenzará a las 3:00 de la tarde en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 2:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 5:00 p.m., y en España se disputará desde las 9:00 de la noche.

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