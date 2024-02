Barcelona vs. Alavés se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV / LIVE este sábado 3 de febrero, por la jornada 23 de LaLiga de España. El compromiso se realizará en el Estadio de Mendizorroza y empezará desde las 12:30 p.m. (hora peruana, 6:30 p.m. en España), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV), Movistar, DAZN, DGO y Sky Sports. Conoce todos los detalles de este partido por la web de Depor. No te lo puedes perder.

El equipo dirigido por Xavi Hernández llega a este partido tras vencer por 1-0 a Osasuna, por la pasada jornada de LaLiga. El conjunto blaugrana ganó gracias a una anotación de Vitor Roque, quien logró hacer su primer gol como jugador del Barcelona. De esta forma, el cuadro ‘culé' llegó a los 47 puntos y está en la cuarta posición. Tiene los mismos puntos que Atlético de Madrid, pero con peor diferencia de goles.

El Barça pudo volver al triunfo luego de sufrir dos derrotas consecutivas. La primera de ellas fue ante Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey. Después cayó ante Villareal en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por LaLiga. Esta derrota hizo que Xavi anunciara en conferencia de prensa que no iba a continuar al mando del equipo para la próxima temporada.

“En estos momentos, que no son fáciles, necesitamos unidad. Así lo pedí el primer día, cuando me presenté. Pues ahora, más que nunca. La afición y el vestuario han estado bestiales conmigo después del anuncio. Es un momento de unidad y de ir paso a paso. No se ha acabado la temporada. Queremos competir y hacerlo bien”, señaló hace poco el entrenador y leyenda del club catalán.

Alavés, por su parte, llega a este compromiso tras conseguir dos triunfos consecutivos. En su último duelo, venció por 3-0 a Almería en el Power Horse Stadium (Almería). Los goles fueron anotados por Samu Omorodion (2) y Luis Rioja. Eso sí, no ha tenido mucha regularidad en la temporada y apenas lleva 26 puntos y se ubica en la undécima casilla. Está luchando por clasificar a un torneo internacional.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés?

El partido Barcelona vs. Alavés se llevará a cabo este sábado 3 de febrero en el Estadio de Mendizorroza como parte de la fecha 23 de LaLiga. El duelo comenzará a la 12:30 de la tarde, hora de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile y Uruguay, el partido será a las 2:30 p.m., mientras que en España será a las 6:30 p.m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Alavés?

Si no quieres perderte ni un minuto del Barcelona vs. Alavés, los únicos canales autorizados para la transmisión serán DSports (DIRECTV), en Sudamérica; Sky Sports, en México; y DAZN y Movistar LaLiga TV en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos las incidencias de este compromiso.

Barcelona vs. Alavés: ¿dónde se juega?





