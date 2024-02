El futuro de Kylian Mbappé cada vez está más cerca de definirse. Este jueves 1 de febrero es el último día del mercado de fichajes de invierno y el Real Madrid confía en lograr el traspaso de ‘Kiki’, pues tiene el sueño de juntarlo con sus estrellas Vinícius Júnior y Jude Bellingham. Hoy también se cumple el mes de silencio que le pidió el PSG a la ‘Casa Blanca’ por un tema de estabilidad para el cuadro parisino y el fútbol francés, como los derechos audiovisuales de la Ligue 1. Luego de mantenerse al margen por treintaiún días, el conjunto español se muestra ambicioso y no descarta la posibilidad de realizar el ‘bombazo’ del mercado.

Desde el pasado 1 de enero, el delantero tuvo la oportunidad de negociar e incluso decidir cuál será su futuro luego del 30 de junio, fecha en que termina su contrato con el París Saint-Germain. Pero la petición expresa de los dirigentes franceses fue que no se hable del fichaje por un mes. Real Madrid cumplió con la medida a carta cabal, incluso no se tocó el tema cuando los madridistas estuvieron una semana entera en Riad por la Supercopa de España.

Sin embargo, la situación ha cambiado en los últimos días, y ahora solo hay ambición en la ‘Casa Blanca’, pues considera que está muy cerca de lograr un fichaje histórico. De contar con Mbappé en sus filas, Real Madrid tendría a tres de los futbolistas mejor valorados en el fútbol, como lo son ‘Donatello’, ‘Vini’ y Bellingham. En esta ocasión, a comparación de años anteriores, creen que sí es posible, y solo queda este jueves para que se pueda llegar a un acuerdo definitivo.

En el pasado verano, el club ‘blanco’ también se mantuvo al margen en el último mes del mercado, que fue en agosto. Finalmente no logró conseguir la firma de Kylian, y parecía que en este 2024 la historia se iba a repetir; sin embargo, esta vez ha seguido de cerca la situación en París para no llevarse un golpe sorpresivo. Con mucha tranquilidad, Real Madrid quiere lograr el fichaje, pero de no concretarlo no se angustiará, pues siente que su plantilla es de primer nivel.





El anuncio del Real Madrid que sorprendió a todos

Real Madrid sorprendió a todos este jueves al publicar un video enigmático en sus redes sociales. Como era de esperarse, los fanáticos pensaban que era el anuncio de la llegada de Mbappé; sin embargo, desde España reportan que se trata del acuerdo millonario que ha cerrado con la marca HP, que será uno de los patrocinadores principales del equipo.

Fly Emirates, que abona 70 millones de euros al año, continuará como el patrocinador con más presencia en la camiseta ‘blanca’, pero HP también se suma a la ‘mica’ madridista. Con este nuevo acuerdo, la camiseta del Real Madrid sigue siendo la más cara del mundo, pues ronda los 200 millones de euros por temporada.

¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?

Real Madrid ya estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma para que se pueda vestir de ‘blanco’.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.

¿Cuál es el salario de Kylian Mbappé en el PSG?

El salario de Mbappé es uno de los más altos del mundo del fútbol. Según la revista Forbes, el jugador del PSG ingresa 128 millones de euros al año, de los cuales 110 millones son de su sueldo y 18 millones de contratos publicitarios.

Además, el PSG le pagó una prima de fichaje de 180 millones de euros y le ofrece una prima de fidelidad que puede llegar a 90 millones de euros por temporada. El Real Madrid, que está interesado en fichar a Mbappé, le habría ofrecido un salario anual de 26 millones de euros netos y una prima de fichaje de 130 millones.





