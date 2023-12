Link Barcelona vs. Almería EN VIVO: cómo y dónde ver vía DSports y Movistar

En un encuentro que no te puedes perder, Barcelona vs. Almería se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 20 de diciembre por la fecha 18 de LaLiga de España en partido que se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Montjuic. El partido está programado para la 1 de la tarde (hora peruana y 07:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV), Movistar y SKY Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

El Barcelona afronta su último enfrentamiento del año contra el Almería con la imperiosa necesidad de detener la pérdida de puntos que ha marcado sus últimas actuaciones en LaLiga. En la tercera posición, a nueve puntos del líder Girona, los dirigidos por Xavi Hernández deben retomar la solidez defensiva y eficacia en ataque que les llevó al título la temporada pasada.

En el Estadio Olímpico Lluís Companys, el Barcelona no puede permitirse más errores. Con bajas notables como Frenkie de Jong y Pedri, el técnico podría hacer cambios, aunque la falta de margen de error sugiere una alineación fuerte. Christensen podría regresar en defensa, mientras Lewandowski busca reencontrarse con el gol.

El bloque de Xavi está más cerca de los puestos de la Liga Europa que del liderato, intensificando la urgencia de sumar puntos. Después del duelo con Almería, el Barcelona viajará a Dallas para enfrentarse al Club América. La convocatoria incluirá jugadores del filial debido a las numerosas bajas.

Por su parte, el Almería cierra una primera mitad de temporada difícil, con solo empates en su haber. La visita al estadio de Montjuic llega después de un empate sin goles contra el RCD Mallorca. Garitano pierde efectivos por lesión y sanción, y el equipo busca escapar de la cola de la clasificación.

Con la intención de mantener su sistema defensivo sólido, el Almería podría optar por jugar con tres centrales. Sin embargo, las bajas de Robertone y Melero complican el centro del campo, donde Lopy y Baba podrían ocupar sus lugares. En ataque, Baptistao y Embarba podrían liderar la línea, mientras Arribas y Ramazani compiten por el puesto de ‘falso nueve’.

El Barcelona intentará cerrar el año con una victoria para mejorar su posición en LaLiga, mientras que el Almería busca despedir el 2023 con un impulso positivo que les aleje de la zona de peligro.





¿A qué hora juega Barcelona vs. Almería?





El partido Barcelona vs. Almería está programado para jugarse este miércoles 20 de diciembre desde la 1 de la tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 3 de la tarde; mientras que en España a las 7 de la noche.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Almería?





Barcelona vs. Almería, por la jornada 18 de LaLiga, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de DSports (DIRECTV), SKY Sports y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





Barcelona vs. Almería: probables alineaciones





Barcelona: Peña; Balde, Kounde, Araújo y Cancelo; Pedri, De Jong, Gundogan, Joao, Lewandowski y Rafinha.

Almería: Maximiano; Akieme, González, Montes, Chumi; Embarba, Lopy, Robertone, Pozo; Arribas y Baptistao.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR