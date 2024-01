Barcelona vs. Athletic Club se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 24 de enero, por los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de San Mamés y arrancará desde las 3:30 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de DSports, DGO (DIRECTV), SKY Sports (México), La 1 TVE y RTVE Replay para todos los países de América Latina. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

Nico Williams se ha ejercitado con aparente normalidad en Lezama y apunta a disponible en el Athletic para el encuentro en el que son dudas Mikel Vesga e Iñigo Ruiz de Galarreta. Nico sufrió el sábado un golpe en una rodilla en el choque liguero ante el Valencia en Mestalla y se estaba a la espera de conocer el alcance de un contratiempo que, no obstante, no le obligó a ser sustituido de inmediato. El pequeño de la saga sí fue relevado, pero minutos después del percance sufrido.

La del extremo internacional, que ha trotado junto al resto de titulares del sábado en la sesión de recuperación para ellos, es la buena noticia para el club rojiblanco en la sesión de trabajo con la que la plantilla bilbaína ha regresado al trabajo tras la derrota de Mestalla.

Menos positivo para Valverde ha sido que no se hayan ejercitado este lunes con los suplentes, los que hacen un trabajo más exigente tras un partido, Vesga y Galarreta. Ambos conforman su medio campo titular, incluso a pesar de las buenas prestaciones que le están ofreciendo en su ausencia jugadores como Beñat Prados, Ander Herrera y Unai Gómez.

Prados-Herrera apuntaría, como contra Valencia, al doble pivote de inicio ante el Barça si no pueden arrancar el choque los dos habituales. No obstante, mientras que Vesga fue descartado en Mestalla incluso de la convocatoria final, Galarreta salió en el tramo final del choque y jugó “infiltrado”, según desveló Valverde al final del partido.

Los que sí parece que serán bajas con seguridad son Oscar de Marcos y Dani García, ambos por sendas lesiones musculares. Dani la arrastra desde el año pasado y no ha dado la sensación en las comparecencias del técnico que vaya a contar en breve con él, y De Marcos se lesionó la semana pasada y se le presume algunos partidos más de baja.

Cabe destacar que este encuentro significará el enfrentamiento oficial número 250 que el equipo masculino rojiblanco dispute en el estadio inaugurado el 17 de septiembre de 2013.

Aquel día el equipo rojiblanco recibió al Celta en un encuentro que se saldó con un triunfo por 3-1 del equipo dirigido como ahora por Ernesto Valverde sobre el de Luis Enrique Martínez.

El brasileño Charles Dias marcó el 0-1 al filo de cuarto de hora y pasó a la historia como autor del primer gol en la nueva ‘Catedral’ y el navarro Mikel San José, que anotó cinco minutos después, lo hizo como el primer goleador rojiblanco.

Desde aquella fecha en las últimas once temporadas el estadio bilbaíno ha sido escenario de 200 partidos ligueros, 24 de Copa del Rey, 20 de Liga Europa, 4 de Liga de Campeones -uno de previa y tres de fase de grupos- y uno de Supercopa. El balance es de 133 victorias del Athletic, 56 derrotas y 60 empates con 402 goles marcados por el conjunto bilbaíno y 232 recibidos.

Con un aforo oficial de 53.331 asientos, el récord de asistencia se registró el 4 de abril de 2023 en la vuelta de las semifinales frente a Osasuna con 51.544 espectadores. Una cifra a la que muy probablemente se acerque, e incluso supere, en el encuentro copero frente al conjunto azulgrana.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club?

El partido entre Barcelona vs. Athletic Club se llevará a cabo este miércoles 24 de enero desde las 3:30 de la tarde (hora en Perú, Colombia y Ecuador). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque dará inicio las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 2:30 p.m. En tanto, en España será a las 9:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Barcelona vs. Athletic Club?

La contienda entre Barcelona vs. Athletic Club será emitida de manera exclusiva en toda Sudamérica por DSports (DIRECTV) y DTVGO. En España la transmisión irá por Movistar Plus. En México será por SKY Sports. Si no tienes acceso a ninguna de estas alternativas, ten en cuenta que podrás seguir el desarrollo del partido de forma detallada en tiempo real mediante la web de Depor.





