En el nuevo Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Betis se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este domingo 1 de septiembre por la cuarta jornada de LaLiga de España. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no ha tenido un buen inicio (un triunfo y dos empates), por lo que necesita ganar con urgencia para no alejarse mucho del líder Barcelona. El encuentro está programado para iniciar a las 2:30 de la tarde (hora peruana, 9:30 p.m. en hora española) y será transmitido por DSports (DIRECTV) y la señal streaming de DGO en América Latina. En España se podrá ver por Movistar; mientras que en México por Sky Sports. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre, señales pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Real Madrid entrena con miras al partido ante Real Betis. (Video: Real Madrid)