Aunque el técnico de los ‘Diablos Rojos’, Roberto Martínez, señaló que aún “es pronto” para saber el alcance y la gravedad de la lesión de Eden Hazard, confirmó que su dolencia es muscular y podría ser baja para el choque de cuartos de final de la Eurocopa 2021 frente a Italia, el próximo viernes en Múnich. Mensaje poco esperanzador y que poner los nervios de punta al Real Madrid.

Hazard, al igual que la otra figura belga Kevin De Bruyne, fue sustituido este domingo en la victoria sobre Portugal (1-0) en la recta final del partido. De hecho, el propio mediocampista pidió su cambio.

“Es muy pronto para saber lo que tienen. Con Kevin se trata del tobillo, no podía volver en el segundo tiempo. Lo de Eden es muscular, pero hay que esperar para el diagnóstico”, dijo el técnico español tras el encuentro en La Cartuja (Sevilla).

Sin embargo, el mensaje de su hermano Thorgan resulta inquietante: “Tuvo una lesión muscular y esperemos que no sea grave. No tenía buena pinta pero ojalá pueda estar para lo que resta de Eurocopa. También De Bruyne porque necesitamos a los dos”. La misma sensación mostró Courtois, que lo expresó de la misma manera: “No tiene buena pinta”.

Los ‘diablos rojos’ superaron en un partido discreto a la vigente campeona de Europa, pero para la cita en cuartos ante Italia tendrán las dudas de dos figuras vitales. De Bruyne no pudo jugar la segunda parte y Hazard pidió el cambio en los últimos minutos.

¿Qué dice Eden?

El propio mediocampista belga dio sus sensaciones y al igual que su técnico, prefiere esperar a las pruebas. “No sé lo que tengo. Me duele un poco y veremos en las pruebas. Sentí algo menor que otras veces. No puedo decir que mi Euro haya terminado todavía, pero de ser así me quedaría para apoyar al equipo”, apuntó Hazard.

