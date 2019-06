El primer ‘lío’ del fichaje de Hazard: el problema que genera en el vestuario del Real Madrid

Ya está el acuerdo en el precio (100 millones de euros más variables ) y solo falta definir los detalles del nuevo ‘Galáctico’ del Real Madrid : Eden Hazard será oficializado como el nuevo futbolista como tendrá como misión llevar a la gloria al equipo madridista. Sin embargo, a falta de detalles en el tema contractual, existe un hecho que genera preocupación en toda la plantilla madridista, en donde Florentino Pérez preside todos los salarios del equipo.



En el Chelsea, Eden Hazard ganaba alrededor de 17 millones de euros y si llega a Chamartín se convertiría en el mejor pagado de la plantilla del club. En una entrevista, Florentino había revelado que los jugadores más veteranos serían los que cobrarían más para que no haya este tipo de líos entre los futbolistas del vestuario, pero parece haber un embrollo. ¿Qué pasará con Gareth Bale? El extremo gales gana 15 millones de euros y su papel ya no existe en España, por lo que se busca que le consiga otro contrato en Inglaterra como en China.



Con la salida de Bale , puede que Florentino le haga un aumento a Ramos (11.7 millones de euros por temporada) y Karim Benzema (8.7 millones). De no ser así, habría lío a la hora de las prácticas y partidos, dado que Florentino no cumpliría su palabra con el resto del plantel. La llegada de Hazard causa alegría en lo futbolístico, aunque un problema en el otro lado.



Eden Hazard anunció luego de la final de la Europa League que había cumplido una etapa en el Chelsea y se define ahora su estadía para llegar a la capital de España. Con Thibaut Courtois tendrá un compañero de la Selección y solo faltaría ver detalles como la vivienda y demás. El ‘Duque’ ya debe estar vistiendo de blanco en estos últimos días.



► Pretendientes no le faltan y el Real Madrid lo sabe: los clubes Top de Europa que quieren a Keylor Navas



► No la vieron: los descendidos en LaLiga, Premier, Serie A y otros grandes torneos de Europa [FOTOS]



► El primer sacrificado: ya le anunciaron que deja el Real Madrid pero quiere ir a un club grande



► Zidane lo espera con los brazos abiertos: la razón por la que el segundo fichaje del Real Madrid no es presentado