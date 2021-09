Se sabe que aún está en deuda con la afición del Real Madrid y también con las cuentas del club, que puso casi 100 millones de euros por su fichaje, aunque él todavía no ha terminado de arrancar. Eden Hazard ha ofrecido una entrevista al medio ‘HLN Sport’, en la que ha hablado de esta temporada en el Real Madrid y de las dos anteriores, en las que no ha rendido al nivel esperado. Le dedicó un apartado especial al tema de las lesiones.

“Estoy esperando el momento de demostrar mi valía”, ha dicho el ‘7’ madridista sobre las dos campañas previas, que estuvieron marcadas por las lesiones. Tema del cual también quiso aclarar algunas afirmaciones o creencias.

“La gente piensa que estoy siempre lesionado. Esa es la verdad. Pero si repasas mi carrera no hay un jugador que durante diez años haya jugado tantos partidos como yo. Hago lo que tengo que hacer. Trabajo a diario con el fisio. Eso es lo que hago. Desde el principio de la temporada hemos hecho un gran trabajo con el preparador físico. Por el momento va bien, me estoy sintiendo mejor, pero no estoy al 100% todavía. Espero que sigamos así”, explicó Hazard.

Mensaje a la afición y el club

“Firmé por cinco temporadas con el Real Madrid. Las dos primeras no han sido buenas, las lesiones no me han ayudado, pero todavía tengo tres más para demostrar lo que valgo. Espero que funcione, espero levantarme una mañana y sentirme de maravilla en el campo entrenando. Si siento dolor ahí, lo arrastro a los partidos y seguiré teniéndolo. Estoy esperando a ese momento en el que pueda demostrar lo que valgo de nuevo”.

“El Real Madrid ha gastado ya mucho dinero en mí. Quiero devolvérselo”, afirmó el mediocampista belga con tono de sinceridad.

Finalmente, sobre su selección, el ‘Duque’ no descartó empezar a pensar en su retiro de Bélgica para el Mundial de Qatar 2022, para cuando tendrá 32 años. Lo que sí tiene seguro es que que será más difícil la cita mundialista que la Eurocopa que se disputó hace meses. “Ganar la Copa del Mundo será más difícil que el último Campeonato de Europa”.

