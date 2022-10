En la recta final para el inicio del Mundial, cada golpe a un jugador con chances de ir a Qatar 2022 preocupa. El último sábado le ocurrió a Edinson Cavani, quien se marchó de la cancha apenas a los 17 minutos del partido entre Valencia y Barcelona por LaLiga Santander. Como es natural, en Uruguay, sobre todo el comando técnico de la selección, se preocuparon por el caso del ‘9′.

Casi 24 horas después de la escena en el estadio de Mestalla, el conjunto che tiene novedades con relación a la situación de ‘Matador’. De acuerdo con información del diario AS, hay tranquilidad en el equipo que lidera el entrenador Gennaro Gattuso (y también para Diego Alonso) por lo que conocieron sobre el artillero.

Desde la institución española señalaron que ‘Edi’ arrastra problemas en el tobillo de tiempo atrás. No obstante, lo acontecido frente a los azulgranas no agravó el caso del ‘charrúa’ ni ha provocado una lesión grave que ponga en duda su presencia en el cierre de LaLiga, hasta antes de la pausa, ni en la Copa del Mundo.

ALERTA QATAR: Edinson Cavani se retiró antes de los primeros 20' ante Barcelona en #LaLigaxESPN, con signos de dolor en su tobillo derecho. pic.twitter.com/evVwlrGwOV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2022

En la misma línea, Cavani no será sometido a más pruebas médicas. Eso sí, el ex Paris Saint Germain no participó de la sesión de entrenamientos del domingo con el resto de sus compañeros. Tampoco entró al gimnasio con los futbolistas que disputaron el duelo liguero ante Barcelona.

¿Qué hizo el uruguayo? El delantero de 35 años sí estuvo presente en la ciudad deportiva de Paterna y fue atendido por los fisios del club. La idea en la interna es dejarle en buenas condiciones para que diga presente en el partido contra Real Sociedad del domingo 6 de noviembre en Anoeta.

En caso no esté en forma óptima para la salida a San Sebastián, a Valencia le queda un juego más en el torneo doméstico: el 10 de noviembre contra Real Betis. Luego, en España se van al receso por el inicio de Qatar 2022.

La Copa del Mundo empieza el próximo 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre. En lo que respecta a Cavani, tomado en cuenta por Alonso en la nómina preliminar, se debut con Uruguay podría ser el 24 del mes entrante ante Corea del Sur. Enseguida, el 28, frente a Portugal y el 2 de diciembre contra Ghana.

La lista previa de Uruguay para el Mundial Qatar 2022. (Foto: Selección de Uruguay)





