El sueño de Koke Resurrección desde su llegada al Atlético de Madrid fue levantar la mayor cantidad de títulos posibles con el equipo del cuál es hincha. Ahora, ha tenido la suerte de poder hacerlo, pues el elenco dirigido por Diego Simeone sumó su undécimo campeonato en la Primera División de España.

Asimismo, el centrocampista tuvo el honor de acudir a la Fuente de Neptuno, donde le colocó la bufanda y bandera del cuadro capitalino al dios del mar. Esto se dio en las celebraciones del club en la ciudad.

Tras el retiro de Gabi, el mediocampista heredó la cinta de capitán, la cual ya estrenó en la temporada 2021. Debido a esto, su predecesor no tardó en felicitarle por el logro que emocionó a miles de hinchas ‘colchoneros’.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el exfutbolista subió una foto de su gran amigo celebrando el último título de los ‘rojiblancos’. “Ya tienes la foto que te mereces! Espero que entre todos sepamos cuidarte y valorar lo que estás haciendo por el club de tu vida”, se lee en el mensaje.

Así felicitó Gabi a Koke tras ganar LaLiga Santander 2021 con el Atlético de Madrid. (Foto: Instagram)

El cariño de Gabi y Koke

No es la primera vez que ambos se dedican este tipo de mensajes. Como bien sabemos, Koke ve a Gabi como un hermano mayor, pues los dos jugaron en las canteras del equipo.

Además, el vallecano afirmó que el exfutbolista español siempre fue su inspiración para asumir la capitanía. “Es un orgullo. Llegué al Atlético con seis añitos, pasando por la escuela y luego la cantera. Son muchos años los que llevo. Tremenda ilusión y orgullo, he tenido grandes profesores, gente muy importante dentro del club como Antonio López, Godín, Raúl García, Gabi... otros jugadores que fueron importantes pero no fueron capitanes y pese a eso transmitieron grandes valores al grupo. He intentado aprender de todos ellos para en este momento hacerlo lo mejor posible”, aclaró.

