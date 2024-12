Este sábado 6 de diciembre, el Estadio Benito Villamarín será el escenario de un emocionante enfrentamiento en LaLiga, cuando Real Betis reciba al Barcelona en la Jornada 16. El encuentro será crucial para ambos equipos en su lucha por mejorar posiciones en la tabla. Los béticos, en su casa, buscarán aprovechar la oportunidad para sumar tres puntos valiosos, mientras que los blaugranas intentarán mantener su ventaja en la cima de la clasificación. A continuación, revisa la hora de inicio del partido y los canales donde podrás seguir la transmisión.

El Barcelona llega al choque como líder indiscutido de LaLiga, con 37 puntos tras 16 jornadas, con una marca de 12 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El equipo dirigido por Hansi Flick ha mostrado una impresionante capacidad ofensiva, con 48 goles a favor, y una sólida defensa que ha recibido solo 17 goles en lo que va de la temporada. Con una victoria en este partido, los culés se alejarían aún más del Real Madrid en la lucha por el título, consolidando su dominio en la liga española.

Por otro lado, Real Betis se encuentra en la décima posición de la tabla, con 20 puntos producto de 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas. El equipo ha demostrado tener un buen desempeño ofensivo, anotando 16 goles, pero su principal debilidad ha sido la defensa, recibiendo 18 goles en contra. En su último tramo de partidos, el Betis ha cosechado dos derrotas, dos empates y una victoria, lo que les da urgencia para lograr una victoria ante el Barcelona y así mejorar su posición tanto en la clasificación general como en la tabla porcentual.

En el historial, Barcelona ha dominado los enfrentamientos recientes contra el Betis, habiendo ganado en 4 de los últimos 5 encuentros, con solo un empate. El último enfrentamiento, jugado en enero de este año, terminó con una victoria de 2-4 para los blaugranas, en un partido memorable donde Ferran Torres anotó un triplete y João Félix también contribuyó con un gol. El Betis, a pesar de su derrota, mostró carácter con los goles de Isco, pero no pudo evitar la derrota ante el potente ataque del Barcelona.

Este partido promete ser una prueba de fuego para ambos equipos, con el Betis buscando sorprender al líder y Barcelona luchando por consolidar su posición en la parte más alta de la tabla. La calidad ofensiva y defensiva de los culés será clave para mantener su racha positiva, mientras que los béticos tendrán que encontrar una manera de mejorar su defensa y aprovechar las oportunidades en ataque para sacar algo positivo ante uno de los mejores equipos de LaLiga.

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Barcelona?

Real Betis vs. Barcelona se ven las caras este sábado 7 de diciembre desde la 10:15 a.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 12:15 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 11:15 a.m.; en México a las 9:15 a.m. y en España a las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver Real Betis vs. Barcelona?

Real Betis vs. Barcelona será transmitido en Sudamérica a través de la señal de DSports (DIRECTV) y DGO. Mientras que en España se podrá ver por M+ LaLiga TV y Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales piratas. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





