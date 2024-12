La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid el pasado verano fue el evento futbolístico más esperado del año. Después de años de especulaciones y negociaciones, el astro francés aterrizó en el Santiago Bernabéu con la etiqueta de ser la gran estrella que llevaría al equipo blanco a un nuevo nivel. Sin embargo, las cosas no han salido como muchos esperaban. Mbappé ha sido objeto de críticas tras actuaciones irregulares y, especialmente, por fallar dos penales consecutivos que costaron derrotas importantes al conjunto merengue. En medio de esta tormenta, unas declaraciones de Cristiano Ronaldo, hechas meses atrás, resurgen con fuerza y parecen haber anticipado la difícil adaptación del francés a la presión única del Madrid.

En septiembre, durante una entrevista con Rio Ferdinand en su canal de YouTube que está dando mucho que hablar, Cristiano Ronaldo, quien jugó en el Bernabéu desde 2009 hasta 2018, habló sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid y ofreció un análisis que hoy se interpreta casi como una predicción cumplida.

“Vamos a ver si su cabeza está despejada y bien y si puede lidiar bien con la presión, porque el Real Madrid no es el PSG. Te lo puedo decir. Mbappé va ahí ahora (al Real Madrid) y tú dirás, ¿el Real Madrid va a ser mejor con él? No lo sabemos, hay que verlo”, señaló Cristiano, con su característico tono reflexivo pero contundente.

El portugués, máximo goleador en la historia del Real Madrid y una de las figuras más emblemáticas del club, no dudó en resaltar las diferencias abismales entre jugar en el PSG y en el Real Madrid, enfatizando que no todos los jugadores son capaces de soportar la exigencia que implica vestir la camiseta blanca.

"Yo creo que el Real Madrid se mantendrá fuerte, pero no sé si serán mejores que el año pasado. Veámoslo. Sólo Dios lo sabe. Pero tienen un gran equipo, unos grandes jugadores", añadió, dejando en el aire una incertidumbre que ahora parece más evidente que nunca.





Mbappé y la presión del Bernabéu





Desde su debut en el Real Madrid, Mbappé ha mostrado destellos de su indiscutible calidad, pero también ha dejado entrever que la presión del Bernabéu no es algo que todos los jugadores puedan manejar con facilidad. Los fallos consecutivos desde los once metros han sido un punto crítico en su inicio de temporada, y las críticas tanto de la afición como de la prensa española no han tardado en aparecer.

Aunque el francés cuenta con el respaldo de su entrenador y compañeros, es innegable que su rendimiento está lejos de las expectativas generadas por su fichaje. Para muchos, este escenario valida las palabras de Cristiano Ronaldo, quien habló desde la experiencia de haber soportado durante años el peso de ser el líder indiscutible del club más exigente del mundo.





Cómo le fue a Cristiano Ronaldo en sus inicios en Real Madrid





En 2009, el Real Madrid desembolsó más de 90 millones de euros por Cristiano Ronaldo, entonces balón de oro y estrella del Manchester United de ser Alex Ferguson. Bajo la dirección de Manuel Pellegrini, comenzó una etapa transformadora en el Santiago Bernabéu.

En sus primeros 19 encuentros con la camiseta blanca el portugués registró impresionantes 15 goles y dos asistencias. Desde el inicio, Ronaldo demostró ser una figura incomparable marcando el comienzo de una era brillante en la capital española.





Cómo le fue a Kylian Mbappé en sus inicios en Real Madrid





Mbappé mostró su prioridad en el Real Madrid desde sus primeros pasos. Con su reciente gol ante el Getafe, el delantero francés acumula 10 tantos y dos asistencias en sus primeros 20 encuentros con el conjunto blanco. Este inicio invita a comparaciones con Cristiano Ronaldo quien dejó un registro similar en su primer etapa en el club.

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en condición libre desde el PSG a mediados de 2024. (Foto: Getty Images)

