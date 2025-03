Más allá de que Universitario de Deportes cumplió con su tarea y venció por 3-1 a Sport Huancayo, lo cierto es que no fue un partido sencillo para los cremas. A puertas del debut en la Copa Libertadores ante River Plate, el rendimiento colectivo merengue dejó muchas dudas y claramente hay un margen muy amplio de mejora. Tras el pitazo final en el Estadio Monumental, Fabián Bustos charló con los medios de comunicación y dio su perspectiva sobre lo ocurrido.

Al referirse a lo mostrado por sus jugadores, el entrenador de la ‘U’ sostuvo que, si bien no redondearon una buena noche, eso no quiere decir que su equipo esté mal. Por el contrario, argumentó que siguen siendo el conjunto que más goles ha marcado en lo que va de la Liga 1 Te Apuesto 2025 (13) y uno de los que menos ha recibido (4).

“Partido con trampa, porque sin querer uno piensa en todo lo que viene. El grupo está muy fuerte con 23 jugadores que quieren estar. Se nos complica por las lesiones rápidas y el tema de ventanas de cambios. Quizá hayamos tenido algunas falencias, pero nadie dice que estamos primeros en los que más goles hicimos y somos unos de los menos goles recibió”, explicó.

Eso sí, Bustos no pasó por alto las críticas de la hinchada y las aceptó, esperando que sigan apoyando al equipo en todo momento, especialmente ahora que tendrán que competir en dos frentes. “Tenemos autocrítica, el equipo viene de ser bicampeón, estamos peleando, vamos a perder en algún momento, y a nuestra gente le pedimos que sigan apoyando y enfocados en la ‘U’”, agregó.

Universitario venció por 3-1 a Sport Huancayo con goles de Alex Valera, Jairo Concha y Williams Riveros. (Foto: GEC)

Por otro lado, el estratega de 56 años no fue ajeno al tema que se viene comentando en las últimas horas: la logística de los clubes para viajar al interior del país, a propósito de las dificultades que tuvo Alianza Lima para ir a Tarma y su posterior pedido de suspensión del partido frente a ADT. Según Bustos, todo se soluciona con una buena planificación.

“Fuimos a Cajabamba, es complicado. Si se puede ir en avión, en chárter bienvenido sea, las logísticas son las que te permite el país. Si no hay, iremos en bus, fuimos el primer equipo grande que fue a Cajabamba. Si haces una buena planificación no vas a tener ningún problema. Hay que mejorar las canchas, infraestructuras, eso me parece más importante”, comentó.

En esa misma línea, el cordobés planteó su disconformidad con que la Liga 1 se detenga una semana en comparación que el resto de países, cuando se disputa una fecha FIFA de selecciones. “Somos la única liga que para una semana más que todos (fecha FIFA), y eso no conviene al fútbol peruano. Hay que enfocarse en los duelos que vienen, y siempre el próximo será el más importante”, acotó.

Finalmente, Fabián Bustos fue consultado sobre el estado físico de Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes, quienes no completaron el partido al sufrir sus respectivas lesiones. El argentino aseguró que en las próximas horas podrán determinar si ambos futbolistas llegan al partido frente a River, o tendrán que usar un plan B para rearmar su oncena titular.

“No podemos saber (si llegarán ante River). Matías Di Benedetto tuvo un tema muscular, mientras lo de Martín Pérez fue muscular y un golpe. Gustavo Dulanto ya lo recuperamos, de un fuerte golpe en un tobillo, y a partir de mañana está a la par”, puntualizó.

Fabián Bustos tiene contrato con Universitario por toda la temporada 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-1 a Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a River Plate en Lima, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el miércoles 2 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR