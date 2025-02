Real Madrid vs. Girona se miden este domingo 23 de febrero desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con seis horas más en España), en el duelo válido por la fecha 25 de LaLiga 2024-25. A continuación conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo. Recuerda que este duelo tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España).

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a este partido con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por el liderato de LaLiga. Actualmente, el Real Madrid comparte la cima de la clasificación con el FC Barcelona, ambos con 51 puntos, seguidos de cerca por Atlético de Madrid y Athletic Club.

Por su parte, el Girona, bajo la dirección de Míchel, ocupa la décima primera posición en la tabla con 31 puntos y busca acercarse a las plazas europeas. El técnico ha enfatizado la importancia de mantener la concentración defensiva y mejorar la seguridad en la zaga, ya que el equipo presenta una diferencia de goles negativa, con 32 tantos a favor y 35 en contra.

Además, Míchel ha expresado su respeto por el Real Madrid y ha señalado que su principal preocupación es el rendimiento de su propio equipo, más que el arbitraje. En cuanto a las bajas, el Girona no podrá contar con Yangel Herrera, quien se perderá el encuentro debido a una lesión. A pesar de esta ausencia, Míchel confía en que el resto de la plantilla podrá suplir eficazmente la falta del centrocampista venezolano.

Históricamente, Real Madrid ha dominado los enfrentamientos directos contra el Girona, con un balance de siete victorias para los blancos, tres para el conjunto catalán y un empate. En el partido de la primera vuelta de la presente temporada, el Real Madrid se impuso con un contundente 0-3 en Montilivi.

Este encuentro se presenta como una oportunidad crucial para ambos equipos. Real Madrid busca consolidar su posición en lo más alto de la tabla y mantener la presión sobre sus perseguidores, mientras que el Girona aspira a recortar distancias y acercarse a los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Girona?

El duelo entre Real Madrid vs. Girona se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Girona?

El encuentro entre Real Madrid vs. Girona está programado para el domingo 23 de febrero desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a las 9:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.

