Real Madrid tendrá su primer reto de la pretemporada este sábado ante FC Barcelona. El equipo de Carlo Ancelotti ya se encuentra en Las Vegas para el duro encuentro ante los azulgranas que empezará a dar luces de su forma de juego para enfrentar la segunda parte del 2022. En horas de la noche el equipo terminará de completarse.

Según informó Diario Sport, Borja Mayoral tomó un vuelo en la mañana de España y llegará minutos antes del duelo en el Allegigant Stadium. El técnico italiano no lo podrá utilizar, pero estará en las graderías observando el encuentro.

El canterano no tenía la vacunación completa; por ello, no consiguió abordar el vuelo que llevó a todo el plantel a tierras americanas. Resulta la situación, Borja aterrizará con la esperanza de hacerle cambiar de opinión al DT que, en el inicio de la pretemporada, le comunicó que no contaba con sus servicios.

Luka Jovic partió a la Fiorentina, Mariano está cada vez más cerca de despedirse, el mercado posee un sin número de dificultades para contratar; por lo tanto, Mayoral toma la delantera en la opción de ser como el suplente de Karim Benzema. Juanmi Latasa se sumaría a la lista de delanteros, luego de anotar 18 goles en la filial la temporada pasada.

Celta de Vigo y Getafe se mostraron interesados en fichar a Borja, pero el futbolista quiere una oportunidad para convencer a Ancelotti. Si de todas formas tendrá que elegir una opción de salida, los rumores indican que se inclina para vestir de celeste.

Mariano empieza a hacer maletas

El portal español Don Balón apunta este viernes que el DT del Real Madrid ha encontrado en la Premier League a un suplente perfecto para Benzema. Se trata nada menos que del inglés Dominic Calvert-Lewin, delantero del Everton que el técnico italiano conoce muy bien.

El también exentrenador del Chelsea y PSG coincidió con Calvert-Lewin en su etapa en el club de Liverpool. Bajo las órdenes de ‘Carletto’, el inglés de 25 años alcanzó un nivel superlativo que en algún momento de la temporada 2020-21 puso al Everton en los primeros lugares de la Premier League.





