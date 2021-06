A lo largo de la Eurocopa, los integrantes de la selección entrenada por Luis Enrique Martínez fueron criticados por los aficionados y la prensa deportiva. Sin embargo, un grupo de hinchas cruzó la línea y se ensañó contra Álvaro Morata hasta el punto de amenazar de muerte al delantero y a sus familiares.

La denuncia la realizó el propio el jugador durante una conversación con el programa radial El Partidazo de COPE desarrollada el pasado jueves. En la antesala el España vs. Croacia, por los octavos de final del torneo continental, el estratega de la ‘Roja’ se pronunció al respecto y pidió que las autoridades competentes se encarguen del caso.

“No consumo información deportiva durante el europeo. La situación tiene un grado de gravedad que hay que ponerlo en manos de la Policía. Lo que diga yo no tiene importancia, son cosas que hay que corregir de manera rotunda”, declaró el DT este domingo durante la conferencia de prensa organizada por UEFA.

Morata protegido por sus compañeros

Koke Resurrección mantuvo la línea del técnico cuando se trató de defender a Morata. “Estamos expuestos a todo tipo de críticas y las aceptamos, pero lo que sean amenazas a los niños, a los familiares eso no. Todos somos responsables de lo que hacemos y lo que decimos. No me cabe en la cabeza que pasen estas cosas, porque pueden hacer mucho daño. El jugador lo puede saber llevar, pero la familia y los niños... Esto es denunciable”, dijo el volante.

Luego, el hombre de Atlético de Madrid comentó cómo animaron al ‘9’. “He jugado desde pequeñito con él y al enterarme le di un abrazo muy fuerte y mucho ánimo porque no es fácil estar en su piel. Seguro que necesitaba un abrazo fuerte de su mujer, pero se lo di y desde entonces a base de bromas, riendo desviamos el tema y estamos centrados en lo que tenemos que estar”.

El artillero de la selección española desveló en el espacio radial que “recibí amenazas, insultos a mi familia, me decían que ojalá se mueran mis hijos. Tras el España-Polonia estuve nueve horas sin dormir. Me molesta que lo tengan que vivir mi mujer y mis hijos. Ahora estoy bien, quizá hace unos años hubiese estado jodido”.

Y agregó sobre el asunto: “Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos… cuando pasa alguna tragedia dirían este es buen chico”, cerró.





