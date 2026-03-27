España vs. Serbia se enfrentan en un amistoso internacional. (Foto: Getty Images)
España vs. Serbia se enfrentan en un amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo correspondiente a la fecha FIFA ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! En España se podrá ver vía La1 de TVE y RTVE Play. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 27 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). El duelo se llevará a cabo en el Estadio La Cerámica ubicado en la ciudad de Villarreal (España) comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile ¡Imperdible!

España enfrentará a Serbia este viernes a las 3:00 p.m. (Video: FEF)
España enfrentará a Serbia este viernes a las 3:00 p.m. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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